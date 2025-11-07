Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма по The Legend of Zelda уже начались в Новой Зеландии

Съёмки фильма по The Legend of Zelda уже начались в Новой Зеландии
Аудио-версия:
Комментарии

Компании Nintendo и Sony Pictures начали съёмки фильма по культовой серии видеоигр The Legend of Zelda. Производство стартовало 4 ноября в Новой Зеландии — информация об этом появилась на сайте Production List… Съёмки продлятся пять месяцев и должны завершиться в апреле.

Производство «Легенды о Зельде» стартовало в Веллингтоне, где снимали трилогию «Властелин колец» и «Аватара» Джеймса Кэмерона. Главные роли в ленте играют молодые актёры Бо Брагасон («Пристань») и Бенджамин Эйнсуорт («Песочный человек»). События фильма развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.

Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. Режиссёром выступает Уэс Болл, автор «Бегущего в лабиринте».

Материалы по теме
Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»
Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android