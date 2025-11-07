Team Vitality выбила Astralis с турнира IEM Chengdu 2025

Team Vitality одержала победу над Astralis в стартовом матче плей-офф IEM Chengdu 2025 по CS 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 13-7 на Inferno, 14-16 на Nuke и 13-7 на Mirage. Таким образом, французская организация продолжает борьбу за трофей, тогда как датский коллектив завершил своё выступление.
Состав под руководством Расмуса HooXi Нильсена покинул турнир, заняв 5–6-е место и заработав $ 12,5 тыс. призовых. Позже в этот же день состоится встреча между FURIA Esports и The Mongolz — начало матча запланировано на 12:45 мск 7 ноября.
Турнир IEM Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября и собрал сильнейшие команды мира, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 300 тыс.