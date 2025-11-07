Скидки
Фильм Космос засыпает с Эйдельштейном (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Вышел трейлер драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном — премьера в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» представила дебютный трейлер фильма «Космос засыпает». Драму с Марком Эйдельштейном впервые представят 11 и 12 ноября на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Турции, а премьера ленты в России состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет ленты расскажет историю студента-ракетостроителя, который учится в Санкт-Петербурге. Однажды он узнаёт о беде в своей семье и возвращается в родной поселок Шойна, ставя под угрозу свою давнюю мечту о космосе.

Главные роли в проекте сыграли Марк Эйдельштейн («Анора») и Дарья Екамасова («Анора»), а также Тихон Котрелёв («Тихий Дон»), Никита Конкин («Финт Боброва») и Софья Воронцова («Кибердеревня»). Режиссёром выступил Антон Мамыкин («Первый раз»).

