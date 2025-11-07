Второй сезон сериала «Зверобой: Северный след» стартует 13 ноября — большой трейлер

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер второго сезона сериала «Зверобой». Продолжение с подзаголовком «Северный след» выйдет на стриминге уже 13 ноября.

Видео доступно во VK-группе Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Второй сезон продолжит историю столичного следователя Хлебникова, который вынужден инсценировать свою смерть и скрываться в городе на Северном море. Спустя полгода в Обручеве происходит серия убийств с ритуальными элементами – осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.

К главным ролям в проекте вернулись Павел Чинарёв, Марина Ворожищева, Александр Голубков и другие актёры. Режиссёрами выступили Леонид Пляскин («Чужой») и Станислав Титаренко («Предатель»).

Постер второго сезона сериала «Зверобой»