Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зверобой: Северный след, 2-й сезон (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, постер

Второй сезон сериала «Зверобой: Северный след» стартует 13 ноября — большой трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер второго сезона сериала «Зверобой». Продолжение с подзаголовком «Северный след» выйдет на стриминге уже 13 ноября.

Видео доступно во VK-группе Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Второй сезон продолжит историю столичного следователя Хлебникова, который вынужден инсценировать свою смерть и скрываться в городе на Северном море. Спустя полгода в Обручеве происходит серия убийств с ритуальными элементами – осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.

К главным ролям в проекте вернулись Павел Чинарёв, Марина Ворожищева, Александр Голубков и другие актёры. Режиссёрами выступили Леонид Пляскин («Чужой») и Станислав Титаренко («Предатель»).

Постер второго сезона сериала «Зверобой»

Фото: Premier

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android