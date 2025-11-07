«Фантастический шедевр»: критики в восторге от шоу «Из многих» от автора «Во все тяжкие»

7 ноября состоялась премьера сериала «Из многих» — фантастического проекта Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Шоу запустилось в онлайн-кинотеатре Apple TV с двух эпизодов, а вместе с ним критики опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes шоу рекомендуют к просмотру 100% обозревателей. Они называют «Из многих» новым флагманским проектом Apple с интригующей историей, обилием юмора и множества драматических моментов. Многие журналисты особенно выделяют Рэй Сихорн, которая сыграла главную героиню Кэрол.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале «Из многих»

«Из многих» — это новый обязательный к просмотру сериал от Apple. Он сочетает в себе жуткую интригу из «Разделения» с навязчивой, апокалиптической драмой в духе «Оставленных» с мастерским сценарием и режиссурой Винса Гиллигана.

Я был абсолютно прикован к экрану телевизора во время просмотра всего сезона. Это искусно сделанный сериал с умным, увлекательным (и часто смешным) сценарием и отличной актёрской игрой.

Гиллиган создал научно-фантастический шедевр, который чувствует себя как дома в библиотеке Apple TV. «Из многих» умудряется быть в равной степени нервирующим, весёлым, душераздирающим и всегда неожиданным.

С невероятной актёрской игрой Рей Сихорн в сочетании с весёлой завязкой, которая бросает вызов ожиданиям, «Из многих» — это один из лучших сериалов 2025 года.

«Из многих» рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События проекта разворачивается в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир. Третий эпизод шоу выйдет 14 ноября.