Дженнифер Лоуренс ведёт тайный аккаунт в TikTok — чтобы ругаться с людьми в интернете

Издание Fandango опубликовало видео, на котором Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс задают друг другу вопросы. Звезда «Сумерек» и «Бэтмена» спросил актрису об одном из её секретов.

Лоуренс рассказала, что у неё есть секретный аккаунт в TikTok. Она ведёт его для того, чтобы ввязываться в споры в комментариях. Актриса также заявила, что её сообщения провоцируют гнев у других пользователей.

У меня есть секрет — анонимный аккаунт в TikTok. Там я ввязываюсь в ссоры в комментариях, которые меня очень затягивают. Однажды мне одна девушка даже сказала: «Сколько тебе лет? Займись своей жизнью». Я, наверное, провоцирую гнев у людей в TikTok.

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сыграли главные роли в фильме «Умри, моя любовь». Картина рассказывает историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок. Лента выйдет официально в российском прокате 27 ноября.

Русский трейлер драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
