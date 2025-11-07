Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

MOUZ вышла в полуфинал BLAST Slam IV по Dota 2, выбив Team Spirit

MOUZ вышла в полуфинал BLAST Slam IV по Dota 2, выбив Team Spirit
Комментарии

В напряжённой четвертьфинальной серии плей-офф BLAST Slam IV по Dota 2 команда MOUZ одолела российскую Team Spirit со счётом 2:1. Коллектив Данияла yamich Лазебного продемонстрировал уверенную игру и сумел переломить ход встречи после проигранной карты, закрыв серию в свою пользу.

Dota 2. BLAST Slam IV . 1/4 финала
07 ноября 2025, пятница. 10:00 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
Team Spirit

Для Дениса Larl Сигитова и его состава турнир завершён — «драконы» покидают соревнование, остановившись в шаге от полуфинала. В свою очередь, MOUZ готовится к следующему испытанию — 8 ноября в 9:30 мск. Их ждёт дуэль против Tundra Esports, где на кону путёвка в гранд-финал.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Групповая стадия проходила в онлайне, а решающие матчи плей-офф разыгрываются на LAN-сцене в Сингапуре.

Расписание матчей плей-офф BLAST Slam IV
Расписание матчей плей-офф BLAST Slam IV по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android