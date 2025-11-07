MOUZ вышла в полуфинал BLAST Slam IV по Dota 2, выбив Team Spirit

В напряжённой четвертьфинальной серии плей-офф BLAST Slam IV по Dota 2 команда MOUZ одолела российскую Team Spirit со счётом 2:1. Коллектив Данияла yamich Лазебного продемонстрировал уверенную игру и сумел переломить ход встречи после проигранной карты, закрыв серию в свою пользу.

Для Дениса Larl Сигитова и его состава турнир завершён — «драконы» покидают соревнование, остановившись в шаге от полуфинала. В свою очередь, MOUZ готовится к следующему испытанию — 8 ноября в 9:30 мск. Их ждёт дуэль против Tundra Esports, где на кону путёвка в гранд-финал.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Групповая стадия проходила в онлайне, а решающие матчи плей-офф разыгрываются на LAN-сцене в Сингапуре.