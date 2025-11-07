Скидки
Авторы Genshin Impact представили фэнтези-игру на Unreal Engine 5

Авторы Genshin Impact представили фэнтези-игру на Unreal Engine 5
Разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail из студии miHoYo анонсировали новую игру. Авторы опубликовали первый тизер проекта.

Игра пока даже не получила названия. В коротком видео показаны всадники, драконы и гигантский монстр, который поднимается из воды. Из тизера становится понятно, что новый проект miHoYo станет их первой игрой, в которой не будет аниме-стилистики.

Новый проект от китайской студии разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а не Unity, как было раньше. В фэнтезийной игре появятся персонажи с умным ИИ. Дата выхода проекта пока неизвестна.

О другой популярной видеоигре:
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
