Авторы Genshin Impact представили фэнтези-игру на Unreal Engine 5

Разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail из студии miHoYo анонсировали новую игру. Авторы опубликовали первый тизер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Ground History. Права на видео принадлежат miHoYo.

Игра пока даже не получила названия. В коротком видео показаны всадники, драконы и гигантский монстр, который поднимается из воды. Из тизера становится понятно, что новый проект miHoYo станет их первой игрой, в которой не будет аниме-стилистики.

Новый проект от китайской студии разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а не Unity, как было раньше. В фэнтезийной игре появятся персонажи с умным ИИ. Дата выхода проекта пока неизвестна.