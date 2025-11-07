Скидки
FURIA Esports громит The Mongolz и идёт в полуфинал IEM Chengdu 2025 по CS 2

Комментарии

Бразильская команда FURIA Esports уверенно одолела The Mongolz в плей-офф турнира IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:0 — 13:5 на Mirage и 13:10 на Overpass. Коллектив из Монголии завершил своё выступление на ивенте, заняв 5–6-е место и заработав $ 12, 5 тыс. призовых.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . 1/4 финала
07 ноября 2025, пятница. 12:45 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
The MongolZ

Победа позволила FURIA пройти в полуфинал, где соперником станет Team Falcons. Встреча назначена на 9:30 мск 8 ноября.

Для FURIA этот результат стал ещё одним подтверждением стабильной формы команды. Коллектив демонстрирует уверенную игру на протяжении всего турнира, грамотно сочетая агрессию и тактическую дисциплину, а одна из звёзд, molodoy, находится в прайме.

Турнир IEM Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября. Команды борются за призовой фонд $ 300 тыс. и место в истории чемпионата.

