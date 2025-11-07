Скидки
Первые кадры криминального сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Онлайн-кинотеатр KION представил кадры из сериала «Тоннель». Дата выхода криминального шоу пока неизвестна. Закрытая премьера «Тоннеля» уже состоялась на фестивале «Новый сезон».

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Главные роли исполнили Елизовета Боярская («Адмиралъ»), Сергей Гилев («Кентавр») и Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»). Режиссёром выступила Флюза Фархшатова — постановщик комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение».

