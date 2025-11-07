Скидки
Okko покажет CS 2 StarLadder Budapest Major 2025 в качестве 4K

Okko покажет CS 2 StarLadder Budapest Major 2025 в качестве 4K
Платформа Okko станет официальным транслятором одного из крупнейших турниров по Counter-Strike 2StarLadder Budapest Major 2025. Соревнования пройдут в Будапеште (Венгрия) с 24 ноября по 14 декабря 2025 года.

Зрителей Okko ждут все этапы турнира — от группового до финального — в качестве 4K и с профессиональными комментариями. Также в эфире появится уникальный контент от Team Spirit, включая закулисные видео и интервью.

Team Spirit

Team Spirit

Фото: HLTV

В турнире примут участие 32 сильнейшие команды мира, среди которых Team Spirit и Team Falcons с российскими игроками. Трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью переключения между матчами и студийными включениями.

Кроме основных трансляций, зрители смогут насладиться хайлайтами, аналитикой и эксклюзивными интервью с популярными кастерами.

Okko продолжает развивать направление киберспорта, показывая все ключевые турниры по CS 2 от ESL и большие события по Dota 2. За 2025 год аудитория киберспорта на платформе выросла втрое, а общее время просмотров увеличилось в четыре раза, что подтверждает стремительный рост интереса к дисциплине.

