Тимоти Шаламе остался разочарован проигрышем на «Оскаре»-2025

Тимоти Шаламе остался разочарован проигрышем на «Оскаре»-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Vogue взяло интервью у знаменитого актёра Тимоти Шаламе («Дюна»). Он рассказал об отношении к проигрышу на премии «Оскар» в 2025 году.

Артист отметил, что никто из проигравших никогда не будет выражать своё расстройство на вечеринке после мероприятия. Однако Шаламе уверен, что те, кто не получают награду, обязательно растраиваются.

Если на церемонии награждения присутствуют пять человек, и четверо из них уходят домой проигравшими, вы же не думаете, что эти четверо будут на вечеринке и скажут: «Чёрт, мы проиграли». Я общался с очень щедрыми, неэгоистичными актёрами. Возможно, некоторые из них говорят: «Было весело». Но я точно знаю, что многие из них скажут: «Чёрт».

Тимоти Шаламе дважды мог получить премию «Оскар». Первый раз он получил номинацию в 2018 году – за лучшую мужскую роль в драме «Назови меня своим именем». Он также претендовал на награду за биографический фильм «Боб Дилан: Никому не известный». В обоих случаях премию актёр не получил.

