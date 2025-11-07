«Нужно играть много пабликов»: TORONTOTOKYO рассказал, как тяжело сменить роль в Dota 2

Игрок Aurora Александр TORONTOTOKYO Хертек поделился опытом перехода на новую роль в Dota 2. По словам киберспортсмена, адаптация оказалась непростой, но увлекательной — особенно из-за возможности попробовать множество новых героев:

Для меня это было весело, потому что я всегда люблю играть на новых героях. Когда меняешь позицию, становится прикольнее в пабах пробовать новых персонажей. Просто нужно играть много пабликов на новой роли и постоянно тренироваться.

После The International 2024 Хертек взял паузу, в ходе которой начал осваивать оффлейн. Позже он окончательно сменил роль с саппорта на «тройку» и присоединился к Aurora. Это уже третья позиция в его карьере — ранее TORONTOTOKYO выступал на миде.

Сейчас Aurora играет в плей-офф BLAST Slam IV против HEROIC. Турнир продлится до 9 ноября. Победитель турнира получит $ 300 тыс.