«Нужен трофей, чтобы сбросить давление»: Pimp — о нагрузке на команду Falcons по CS 2

Известный аналитик по CS 2 Якоб Pimp Виннече поделился мнением о положении Team Falcons перед решающими матчами сезона. По его словам, коллектив испытывает серьёзное давление со стороны сообщества и сможет избавиться от него только в случае победы на крупном турнире:

Team Falcons нужен трофей, чтобы сбросить давление внутри организации. Это состав, который собирали ради побед, в него вложили много средств. Деньги значат далеко не всё на профессиональной сцене. Но когда у тебя один из самых талантливых ростеров, тебе нужно побеждать, чтобы оправдать это.

8 ноября Team Falcons начнёт выступление в плей-офф IEM Chengdu 2025, где в полуфинале встретится с FURIA Esports. Начало матча запланировано на 12:45 мск.

После китайского турнира Falcons выступит на BLAST Rivals Fall 2025 в Гонконге (12-16 ноября). Этот чемпионат станет для команды последним испытанием перед StarLadder Budapest Major 2025.