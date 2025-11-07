Скидки
Мультфильму «Зверополис 2» предрекают старт в $ 125 млн — на уровне «Холодного сердца 2»

Издание The Hollywood Reporter поделилось прогнозами по стартовым сборам предстоящего мультфильма «Зверополис 2». Аналитики уверены, что за дебютные выходные анимационная лента соберёт около $ 125 млн в США.

Положительные прогнозы связаны с длинным уикендом из-за празднования Дня благодарения — выходные в США продлятся пять дней. Таким образом, «Зверополис 2» может собрать на уровне другого популярного мультфильма «Холодное сердце 2», который стартовал с $ 125 млн. При этом, прогнозы у ленты скромнее, чем результаты первой части 2016 года, которая за выходные собрала свыше $ 300 млн.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить её репутацию. Мировая премьера картины состоится 26 ноября — спустя 10 лет после выхода оригинала.

Вышел новый трейлер мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября
