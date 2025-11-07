Скидки
Блогер Райз ― о возможном возвращении magixx в Team Spirit по CS 2

Аудио-версия:
Комментарии

Контент-мейкер Евгений Райз прокомментировал поражение Team Spirit на IEM Chengdu 2025 и поделился мнением о будущем состава. После неудачи в Китае блогер не исключил, что клуб может вернуть Бориса magixx Воробьёва из запаса перед StarLadder Budapest Major 2025:

Разумеется, в ближайшие три дня будут все разговоры только о том, возвращать ли Бориса. Думаю, команда тоже будет обсуждать это. RachelR говорит, что это не так и уж нереально… Может быть, пойти по пути VP и вернуть magixx перед мэйджором? А ещё лучше взять n0rb3r7 шестым игроком для вайбика.

Согласно правилам Valve, Spirit может заявить magixx только как запасного игрока, поскольку после получения инвайта на мэйджор изменения в основном составе запрещены.

Напомним, magixx был переведён в запас в июле 2025 года, а его место занял Иван zweih Гогин. Уже через месяц обновлённый состав Spirit выиграл IEM Cologne и BLAST Bounty Fall, но в Чэнду команда остановилась в топ-8, уступив The MongolZ со счётом 1:2 и заработав $ 7 тыс.

Team Spirit покинула IEM Chengdu:
