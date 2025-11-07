Издатель Rockstar уверен в новой дате релиза GTA 6

Издание IGN взяло интервью у владельца компании Rockstar Штрауса Зельника. Он рассказал о переносе GTA 6 на 19 ноября 2026 года.

Генеральный директор Take-Two уверен, что релиз проекта состоится в назначенную дату. Он считает, что некоторые конкуренты выпускают игры ещё до того, как успевают их закончить, из-за чего получают негативные отзывы. Поэтому проект необходимо довести до совершенства.

Я уверен, что GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года. И в то же время были редкие случаи, когда требовалось больше времени, чтобы довести игру до совершенства и сделать её впечатляющей. И это время было потрачено не зря. Когда наши конкуренты выходят на рынок до того, как что-то было готово, случаются неприятности. Тем не менее я абсолютно уверен в новой дате».

Ранее Зельник заявлял, что в большинстве случаев компания выпускала игры вовремя. Он также говорил о своей уверенности, что GTA 6 не перенесут в третий раз, но этого не случилось. Изначально новая Grand Theft Auto должна была выйти в 2025 году, а уже позднее релиз перенесли на 26 мая 2026-го.