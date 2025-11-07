Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Издатель Rockstar уверен в новой дате релиза GTA 6

Издатель Rockstar уверен в новой дате релиза GTA 6
Аудио-версия:
Комментарии

Издание IGN взяло интервью у владельца компании Rockstar Штрауса Зельника. Он рассказал о переносе GTA 6 на 19 ноября 2026 года.

Генеральный директор Take-Two уверен, что релиз проекта состоится в назначенную дату. Он считает, что некоторые конкуренты выпускают игры ещё до того, как успевают их закончить, из-за чего получают негативные отзывы. Поэтому проект необходимо довести до совершенства.

Я уверен, что GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года. И в то же время были редкие случаи, когда требовалось больше времени, чтобы довести игру до совершенства и сделать её впечатляющей. И это время было потрачено не зря. Когда наши конкуренты выходят на рынок до того, как что-то было готово, случаются неприятности. Тем не менее я абсолютно уверен в новой дате».

Ранее Зельник заявлял, что в большинстве случаев компания выпускала игры вовремя. Он также говорил о своей уверенности, что GTA 6 не перенесут в третий раз, но этого не случилось. Изначально новая Grand Theft Auto должна была выйти в 2025 году, а уже позднее релиз перенесли на 26 мая 2026-го.

Бывший сценарист Rockstar хочет пройти новую GTA:
«Я обязательно пройду GTA 6»: экс-сценарист Rockstar Дэн Хаузер дал редкое интервью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android