Пётр Гланц озвучит главного героя в ремейке «Готики»

Компания THQ Nordic рассказала о русском дубляже предстоящего ремейка культовой «Готики». Главного героя озвучит звезда дубляжа «Дэдпула» Пётр Гланц.

Ранее актёр уже дарил свой голос Безымянному герою во второй части оригинальной серии. Он рассказал, что было приятно вернуться к персонажу спустя 20 лет.

Вернуться к персонажу было приятно. Я послушал, как я озвучивал Безымянного 20 лет назад — это вызвало бурю эмоций. В том плане, что я посмеялся, как я пытался быть взрослым, ведь я тогда был сильно моложе.

Разработчики также рассказали, кто подарит русский голос другим персонажам. Так, Мильтена озвучит Ислам Ганджаев (голос Дэндзи в «Человеке-бензопиле»), Ксардаса — Фёдор Сухов (голос Вито Скалетты в «Mafia»), Лареса — Сергей Габриэлян-младший («Вампиры средней полосы»).

Релиз Gothic 1 Remake состоится в начале 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новая игра станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной RPG. В проекте персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером.