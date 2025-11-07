Умер Ли Тамахори, режиссёр «Умри, но не сейчас» и «На краю земли»

Компания RNZ сообщила о смерти режиссёра Ли Тамахори. Он скончался 7 ноября в возрасте 75 лет.

Семья постановщика заявила, что он умер дома, в окружении семьи. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона, с которой Тамахори боролся на протяжении длительного времени.

Ли Тамахори снимал фильмы и сериалы более 40 лет. Новозеландский режиссёр прославился благодаря постановке таких картин, как «На грани» с Энтони Хопкинсом, «И пришёл паук» с Морганом Фриманом и «Пророк» с Николасом Кейджем. Он также снял один из фильмов про Джеймса Бонда под названием «Умри, но не сейчас» и боевик «На краю земли» с Гаем Пирсом.