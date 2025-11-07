Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Действие сериала Mass Effect развернётся после событий Mass Effect 3

Действие сериала Mass Effect развернётся после событий Mass Effect 3
Аудио-версия:
Комментарии

Компания BioWare сделала заявление ко дню N7 — ежегодному празднику в честь культовой серии видеоигр Mass Effect. Разработчики рассказали о предстоящем сериале по знаменитой научно-фантастической вселенной.

В заявлении сказано, что сценаристы сейчас работают над сюжетом шоу. Авторы рассказали, что сериал расскажет совершенно новую историю во вселенной Mass Effect, а его действие развернётся после оригинальной трилогии. В компании отметили, что не хотят заново рассказывать историю капитана Шепарда, ведь пользователи могли сами выстраивать её в игре.

Мы тесно сотрудничаем с Amazon и очень рады тому, что создаёт их талантливая команда. Работа сценаристов над сериалом идёт полным ходом, и мы многое продумали относительно того, как шоу вписывается в канон Mass Effect. Сериал расскажет совершенно новую историю во временной шкале вселенной и будет разворачиваться после оригинальной трилогии. Это не будет пересказом истории коммандера Шепарда — ведь, в конце концов, та история была вашей, не так ли?

У сериала Mass Effect пока нет даты премьеры и актёрского состава. Производством шоу занимается компания Amazon. В создании проекта также принимают авторы другой успешной экранизации видеоигр — сериала «Фоллаут».

Трейлер другого сериала по знаменитой видеоигровой серии:
Видео
Вышел трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера 17 декабря
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android