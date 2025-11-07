Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышло демо онлайн-гонки «Командиры Бездорожья» от российских авторов

Вышло демо онлайн-гонки «Командиры Бездорожья» от российских авторов
Аудио-версия:
Комментарии

Российская игровая студия «Фоксхаунд» объявила о выходе демоверсии многопользовательской гонки «Командиры Бездорожья». Поиграть в новый проект можно на платформе VK Play с 7 ноября.

Фото: «Фоксхаунд»

«Командиры Бездорожья» — это бесплатная онлайн-игра, которая посвящена ралли-заездам на российских грузовиках. Пользователи смогут модифицировать собственный автопарк, а также ездить на советских и современных машинах. Разработчики рассказали, что трассы в проекте выстроены по реальным локациям России.

В публичном демо доступны многопользовательские заезды до 12 игроков. Пользователи смогут опробовать девять моделей грузового транспорта: от старенького KAMAZ 43105 до современного KAMAZ 432690. Кроме того, в демо можно ездить по локациям Алтая и Поволжья.

Бесплатное тестирование будет доступно на протяжении четырёх недель. Авторы отметили, что с помощью демо хотят привлечь большое количество игроков, которые помогут улучшить гоночный проект. Саму игру уже можно добавить в список желаемого.

О другой видеоигре от российских разработчиков:
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android