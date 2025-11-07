Вышло демо онлайн-гонки «Командиры Бездорожья» от российских авторов

Российская игровая студия «Фоксхаунд» объявила о выходе демоверсии многопользовательской гонки «Командиры Бездорожья». Поиграть в новый проект можно на платформе VK Play с 7 ноября.

Фото: «Фоксхаунд»

«Командиры Бездорожья» — это бесплатная онлайн-игра, которая посвящена ралли-заездам на российских грузовиках. Пользователи смогут модифицировать собственный автопарк, а также ездить на советских и современных машинах. Разработчики рассказали, что трассы в проекте выстроены по реальным локациям России.

В публичном демо доступны многопользовательские заезды до 12 игроков. Пользователи смогут опробовать девять моделей грузового транспорта: от старенького KAMAZ 43105 до современного KAMAZ 432690. Кроме того, в демо можно ездить по локациям Алтая и Поволжья.

Бесплатное тестирование будет доступно на протяжении четырёх недель. Авторы отметили, что с помощью демо хотят привлечь большое количество игроков, которые помогут улучшить гоночный проект. Саму игру уже можно добавить в список желаемого.