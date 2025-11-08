Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 1 млрд рублей

Сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Аудио-версия:
Комментарии

8 ноября сборы фильма «Алиса в стране чудес» в кинотеатрах России превысили 1 млрд рублей. Это произошло на 17-й день проката — лента вышла в кино 23 октября. Мюзикл всё ещё держится в тройке лидеров отечественного проката вместе с «Папиными дочками: Мама вернулась» и «Горынычем».

Это уже восьмой российский фильм, которому удалось достичь этого результата в 2025 году. Ранее 1 млрд рублей в российском прокате также собрали «Горыныч», «Август», «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед» и «Кракен».

«Алиса в стране чудес» рассказывает историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого дискоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»). Главные роли в мюзикле сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры.

Материалы по теме
Обязательное семейное кино: почему стоит посмотреть «Алису в Стране чудес»
Обязательное семейное кино: почему стоит посмотреть «Алису в Стране чудес»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android