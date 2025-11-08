«Я вырос за это время»: звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо — о переносах GTA 6

Издание IGN взяло интервью у звезды «Очень странных дел» Гейтена Матараццо. Он оказался большим фанатом серии GTA и поделился своим мнением о переносе релиза шестой части.

Актёр отметил, что за время, прошедшее с выхода Grand Theft Auto 5, он успел сняться в пяти сезонах «Очень странных дел». При этом Матараццо заявил, что будет ждать сколько потребуется — главное, чтобы игра получилась хорошей.

Ребята, у нас вышло целых пять сезонов «Очень странных дел», прежде чем вышла GTA 6. Мне было 11 лет, когда вышла GTA 5. Теперь я взрослый. Но я лучше подожду, чтобы игра получилась хорошей. Я лучше подожду сколько потребуется. Мы всё равно будем здесь, когда игра выйдет.

Изначально GTA 6 должна была выйти до конца 2025 года. Позднее релиз игры перенесли на май 2026 года, а затем — на 19 ноября 2026 года. Разработчики заявили, что перенос был необходим — им нужно дополнительное время для финальной полировки боевика.