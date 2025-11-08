Для Steam вышел большой апдейт с улучшением страниц и фона магазина

Компания Valve выпустила большое обновление для игровой платформы Steam. Апдейт тестировали с августа и теперь выпустили в открытом доступе. Более подробный список изменений можно посмотреть здесь.

Главной особенностью обновления стало улучшение страниц игр в магазине. Их ширину увеличили с 940 до 1200 пикселей, из-за чего они лучше выглядят на больших мониторах. Кроме того, Valve повысили детализацию для изображений фона страниц в Steam. В будущем разработчики обещают выпустить апдейт и для домашнего экрана магазина.

Фото: Valve

Изменения коснулись разделов, где находятся трейлеры и скриншоты игр. Теперь страница поддерживает три режима переключения, что позволяет настроить параметры автовоспроизведения видео.

Фото: Valve

Valve также расширила страницы результата поиска, чартов, новостного центра и рекомендаций в Steam.В апдейте добавили дополнительные опции для разработчиков, которые могут разнообразнее настраивать описание игровых проектов.