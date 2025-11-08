Daxak покинул Virtus.pro по Dota 2 — команду ждут перестановки

Virtus.pro объявила о завершении сотрудничества с Никитой Daxak Кузьминым. Контракт игрока подошёл к концу, и клуб принял решение не продлевать соглашение.

Представители организации поблагодарили киберспортсмена за работу и заявили, что имя нового керри будет раскрыто в ближайшее время.

По информации инсайдеров, заменой Daxak может стать Йонас SabeRLight- Волек и официальный анонс, вероятно, состоится уже в ближайшие дни.

Кузьмин выступал за Virtus.pro с марта 2025 года. Под его руководством команда прошла квалификацию на Esports World Cup 2025, однако ограничилась 13–16-м местом и не смогла отобраться на The International. Решение о расставании стало логичным шагом после неудачного сезона.

Состав Vitrus.pro:

Энцо Timado Гианоли (Перу)

Эйбэд Азэль Abed Юсоп (Филиппины)

Владислав Antares Кертман (Россия)

Таль Fly Айзик (Израиль).