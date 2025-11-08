Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Daxak покинул Virtus.pro по Dota 2 — команду ждут перестановки

Daxak покинул Virtus.pro по Dota 2 — команду ждут перестановки
Аудио-версия:
Комментарии

Virtus.pro объявила о завершении сотрудничества с Никитой Daxak Кузьминым. Контракт игрока подошёл к концу, и клуб принял решение не продлевать соглашение.

Представители организации поблагодарили киберспортсмена за работу и заявили, что имя нового керри будет раскрыто в ближайшее время.

По информации инсайдеров, заменой Daxak может стать Йонас SabeRLight- Волек и официальный анонс, вероятно, состоится уже в ближайшие дни.

Кузьмин выступал за Virtus.pro с марта 2025 года. Под его руководством команда прошла квалификацию на Esports World Cup 2025, однако ограничилась 13–16-м местом и не смогла отобраться на The International. Решение о расставании стало логичным шагом после неудачного сезона.

Состав Vitrus.pro:

  • Энцо Timado Гианоли (Перу)
  • Эйбэд Азэль Abed Юсоп (Филиппины)
  • Владислав Antares Кертман (Россия)
  • Таль Fly Айзик (Израиль).
MOUZ вышла в полуфинал BLAST Slam IV
MOUZ вышла в полуфинал BLAST Slam IV по Dota 2, выбив Team Spirit
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android