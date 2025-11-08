Симпл и Электроник не помогли: BC.Game вылетела с первого LAN-турнира по CS 2

BC.Game не смогла преодолеть первый раунд плей-офф Red Bull GIBAWAY JOURNEY 2025. Команда Александра s1mple Костылева и Дениса electronic Шарипова уступила Sashi Esport со счётом 0:2 — 13-16 на Mirage и 11-13 на Nuke. Для клуба это был дебют на LAN-сцене в CS 2, но он завершился неудачей — коллектив занял 9–12-е место и остался без призовых.

На групповом этапе BC.Game показала неплохие результаты, выиграв три из пяти матчей в формате best-of-1 и заняв третью строчку в группе D. Однако в решающем матче команде не хватило стабильности, и Sashi воспользовалась ошибками фаворитов.

Далее BC.Game сосредоточится на онлайн-турнирах — CCT Season 3 European Series 11 и JB Pro League, стартующих 11 ноября. Тем временем Red Bull GIBAWAY JOURNEY 2025 в Швеции продолжается: за победу и часть призового фонда $ 10,5 тыс. поборются BetBoom Team, ENCE и другие участники.