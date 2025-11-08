Еврокомиссия ужесточила правила для получения мультивиз прямо перед Budapest Major 2025 CS

Еврокомиссия объявила о введении ограничений для граждан России при получении шенгенских виз. С 7 ноября россияне больше не смогут оформлять многократные визы — теперь для каждой поездки в страны ЕС придётся подавать новое заявление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

При этом решение о выдаче документов останется за каждой страной Шенгенской зоны. Например, Франция уже заявила, что не планирует менять свою визовую политику в отношении граждан РФ.

Нововведение может создать дополнительные сложности для российских киберспортсменов, выступающих в европейских клубах или участвующих в международных турнирах.

Однако ранее выданные мультивизы сохранят силу, а новые правила будут действовать только для заявлений, поданных внутри России.

Ближайшие крупные ивенты, такие как PGL Wallachia Season 6 и StarLadder Budapest Major 2025, пока не столкнулись с визовыми трудностями у участников из РФ.