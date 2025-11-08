Скидки
Tundra Esports победила MOUZ и вышла в гранд-финал BLAST Slam IV по Dota 2

Tundra Esports победила MOUZ и вышла в гранд-финал BLAST Slam IV по Dota 2
Tundra Esports одержала победу над MOUZ в полуфинальном матче плей-офф BLAST Slam IV по Dota 2. Tundra Esports продемонстрировала уверенную игру и отличное командное взаимодействие, что позволило им переломить ход серии после поражения в первом матче.

Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу Tundra. Команда MOUZ покидает турнир, заняв 3–4-е место и заработав $ 60 тыс.

Dota 2. BLAST Slam IV . 1/2 финала
08 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
2 : 1
MOUZ

Теперь Tundra Esports сыграет в финале чемпионата. Второго финалиста определит встреча Team Falcons и HEROIC, которая состоится 8 ноября в 14:00 мск.

Плей-офф BLAST Slam IV проходит 7–9 ноября в Сингапуре в формате LAN. За чемпионский титул и главный приз в $ 300 тыс. борются шесть сильнейших коллективов.

