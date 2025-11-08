Скидки
Team Vitality обыграла MOUZ и вышла в финал IEM Chengdu 2025 по CS 2

Team Vitality обыграла MOUZ и вышла в финал IEM Chengdu 2025 по CS 2
Комментарии

Team Vitality вышла в финал IEM Chengdu 2025, обыграв MOUZ в напряжённом полуфинальном матче по CS 2.
Встреча завершилась со счётом 2:1 — 16-13 на Nuke, 11-13 на Train и 13-10 на Inferno.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . 1/2 финала
08 ноября 2025, суббота. 09:30 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 2
Team Vitality

Теперь подопечные Дана apEX Мадесклера поборются за титул чемпионов против победителя пары Team Falcons — FURIA Esports. Финальное противостояние состоится 9 ноября в 11:00 мск.

Для Vitality этот финал стал возможностью подтвердить свой статус одной из сильнейших команд мира и добавить очередной трофей в музей клуба.

Команда Лотана Spinx Гилади, уступившая в полуфинале, сыграет за третье место. Турнир IEM Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября и разыгрывает призовой фонд в размере $ 300 тыс.

