Режиссёр «Хищника: Планеты смерти» рассказал о видеоиграх, которые его вдохновляли

Издание IGN взяло интервью у режиссёра фильма «Хищник: Планета смерти» Дэна Трахтенберга. Он рассказал о видеоиграх, которые вдохновляли его при создании картины.

По словам постановщика, он хардкорный геймер и это заметно по его фильмам. Трахтенберг рассказал, что дизайн одного из существ в «Планете смерти» вдохновлён морлоком из World of Warcraft. Он также отметил, что огромное влияние на картину оказали серия Monster Hunter и культовая Shadow of the Colossus.

Я хардкорный геймер, потому в моих фильмах видно влияние видеоигр. Например, дизайн одного из существ в «Планете смерти» был вдохновлён мурлоком из World of Warcraft. Меня также вдохновляла Shadow of the Colossus — не только эстетически, но и духовно. В фильме очень много Monster Hunter. Возможно, там полно и от других видеоигр.

Премьера фильма «Хищник: Планета смерти» состоялась 7 ноября. В этот раз главным героем выступил сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает загадочную девушку Тию, которая будет помогать ему выжить. Картину высоко оценили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes её порекомендовали к просмотру 85% обозревателей и 96% зрителей.