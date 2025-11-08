Скидки
«Мы готовы дать бой Falcons!»: YEKINDAR — о предстоящем матче в CS 2

Аудио-версия:
Комментарии

Игрок FURIA Марекс YEKINDAR Галинскис поделился мнением о предстоящем матче с Falcons на IEM Chengdu 2025. По его словам, соперник находится в отличной форме, но его команда уверена в своих силах:

Я думаю, что Falcons — одна из самых опасных команд сейчас, если судить по форме игроков. m0NESY хорош, но у нас есть molodoy. Можно сказать, что NiKo или kyousuke сильны, но у нас есть KSCERATO, который им не уступает.

Несмотря на то что статистика побед пока на стороне FURIA, латвийский игрок уверен, что прошлые результаты не гарантируют успеха:

То, что мы выиграли у них два последних матча, не значит, что победим и сегодня — обе серии были напряжёнными. Всё решится на сервере.

Команды встретятся в рамках полуфинала IEM Chengdu 2025, где победитель выйдет в финал и поборется за главный приз турнира.

