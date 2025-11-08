«Мы готовы дать бой Falcons!»: YEKINDAR — о предстоящем матче в CS 2
Игрок FURIA Марекс YEKINDAR Галинскис поделился мнением о предстоящем матче с Falcons на IEM Chengdu 2025. По его словам, соперник находится в отличной форме, но его команда уверена в своих силах:
Я думаю, что Falcons — одна из самых опасных команд сейчас, если судить по форме игроков. m0NESY хорош, но у нас есть molodoy. Можно сказать, что NiKo или kyousuke сильны, но у нас есть KSCERATO, который им не уступает.
Несмотря на то что статистика побед пока на стороне FURIA, латвийский игрок уверен, что прошлые результаты не гарантируют успеха:
То, что мы выиграли у них два последних матча, не значит, что победим и сегодня — обе серии были напряжёнными. Всё решится на сервере.
Команды встретятся в рамках полуфинала IEM Chengdu 2025, где победитель выйдет в финал и поборется за главный приз турнира.
Team Falcons прошла в полуфинал IEM Chengdu
Комментарии