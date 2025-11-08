Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили драму «Кристи» с Сидни Суини выше «Крушащей машины»

Зрители оценили драму «Кристи» с Сидни Суини выше «Крушащей машины»
Комментарии

7 ноября состоялась премьера фильма «Кристи» — боксёрской драмы с Сидни Суини в главной роли. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В+». Таким образом, она понравилась зрителям больше, чем другой биографический фильм «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном (В-). Кроме того, лента получила точно такой же рейтинг, как и недавняя драма о знаменитом музыканте «Спрингстин. Избавь меня от небытия».

Фото: Cinemascore

«Кристи» рассказывает о Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки. Это самая известная боксёрша в США, включённая в Зал славы: чемпионка мира и первая женщина, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом.

Что можно посмотреть прямо сейчас:
Надувательский триллер о ядерном ударе по Америке. Обзор «Дома динамита»
Надувательский триллер о ядерном ударе по Америке. Обзор «Дома динамита»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android