Зрители оценили драму «Кристи» с Сидни Суини выше «Крушащей машины»

7 ноября состоялась премьера фильма «Кристи» — боксёрской драмы с Сидни Суини в главной роли. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В+». Таким образом, она понравилась зрителям больше, чем другой биографический фильм «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном (В-). Кроме того, лента получила точно такой же рейтинг, как и недавняя драма о знаменитом музыканте «Спрингстин. Избавь меня от небытия».

Фото: Cinemascore

«Кристи» рассказывает о Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки. Это самая известная боксёрша в США, включённая в Зал славы: чемпионка мира и первая женщина, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом.