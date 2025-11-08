Скидки
«Сериал создан людьми»: автор «Из многих» Винс Гиллиган выступил против ИИ

Аудио-версия:
Издание Variety взяло интервью у автора культового сериала «Во все тяжкие» Винса Гиллигана. Он рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту в кино.

В титрах нового проекта Гиллигана «Из многих» есть надпись: «Этот сериал создан людьми», что говорит об отношении автора к ИИ. Сам шоураннер заявил, что ненавидит нейросети и считает их самой энергоёмкой машиной для плагиата.

Ненавижу искусственный интеллект. ИИ — самая дорогая и энергоёмкая в мире машина для плагиата. Думаю, что всё это полная чушь. По сути, это кучка богатых людей, чья главная цель в жизни — стать ещё богаче. По-моему, они просто продают пакетик пара.

Премьера «Из многих» состоялась 7 ноября на стриминговом сервисе Apple TV. Сериал повествует о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

Как Кодзима оценил новый сериал:
«Просто невероятное шоу»: Хидео Кодзима — о сериале «Из многих» от автора «Во все тяжкие»
