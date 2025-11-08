Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили фильм «Хищник: Планета смерти» выше прошлых частей

Зрители оценили фильм «Хищник: Планета смерти» выше прошлых частей
Аудио-версия:
Комментарии

7 ноября состоялась мировая премьера фильма «Хищник: Планета смерти» — новой части знаменитой франшизы об инопланетных охотниках. Спустя день компания Cinemascore выложила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А-». Таким образом, новый фильм стал самым высокооценённой картиной во вселенной «Хищник» на портале Cinemascore. Картина понравилась зрителям больше, чем первая часть 1987 года (В+), сиквел 1990 года (В+). Ленту также оценили выше «Хищников» 2010 года с Эдрианом Броуди (С+) и «Хищника» 2018 года от режиссёра Шейна Блэка (С+).

Фото: Cinemascore

В «Планете смерти» главным героем выступил сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает загадочную девушку Тию, которая будет помогать ему выжить.

О другом популярном фильме:
Надувательский триллер о ядерном ударе по Америке. Обзор «Дома динамита»
Надувательский триллер о ядерном ударе по Америке. Обзор «Дома динамита»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android