Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард рассказал, во что играл в последнее время

Аудио-версия:
Комментарии

Издание IGN взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Финна Вулфхарда. Он рассказал о видеоиграх, в которые играл в последнее время.

По словам актёра, он часто участвовал в гонках Mario Kart World на консоли Nintendo Switch 2. Ему также нравится проводить время в симуляторе трюков skate. Кроме того, Вулфхард играл в Baldur’s Gate 3, но совсем немного. Артист рассказал, что хотел бы больше проводить времени в видеоиграх.

Я много играл на Nintendo Switch 2, в Mario Kart World. Моим основным персонажем там была Корова. Я также много играл в skate. Немного успел поиграть в Baldur’s Gate 3 в прошлом году. Но да, я бы хотел играть больше в видеоигры.

Персонаж Финна Вулфхарда вернётся в пятом сезоне «Очень странных дел», который станет финальным для всего сериала. Продолжение популярного шоу выйдет в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января.

Какую видеоигру ждёт другая звезда «Очень странных дел»:
«Я вырос за это время»: звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо — о переносах GTA 6
Комментарии
