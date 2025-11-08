Скидки
Зрители оценили драму «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном ниже «Микки 17»

7 ноября состоялась мировая премьера фильма «Умри, моя любовь» — новой драмы с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. На следующий день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила низкую оценку D+. Зрителям «Умри, моя любовь» понравилась меньше, чем другая лента 2025 года с Робертом Паттинсоном в главной роли — «Микки 17» (В). Кроме того, фильм оценили ниже чем предыдущую картину с Дженнифер Лоуренс «Без обид» 2023 года (В+).

Фото: Cinemascore

«Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм рассказывает историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок. Картина выйдет официально в российском прокате 27 ноября.

Русский трейлер драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
