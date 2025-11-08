Скидки
«Он снова снял шедевр». Зрители высоко оценили ленту «Из многих» от автора «Во все тяжкие»

«Он снова снял шедевр». Зрители высоко оценили ленту «Из многих» от автора «Во все тяжкие»
7 ноября состоялась премьера двух эпизодов сериала «Из многих» — нового проекта Винса Гиллигана, автора культового «Во все тяжкие». Некоторые зрители уже посмотрели первые серии и высоко оценили их: на агрегаторе IMDb картина имеет рейтинг 9 баллов из 10.

Многие зрители отмечают, что Винс Гиллиган снял очередной шедевр: в сериале показываются множество странных, но стильных сцен, которые вместе способны поразить и заставить задуматься любого. Хвалят исполнительницу главной роли Рэй Сихорн, персонаж которой получился интересным и трогательным. Некоторые ругают проект за слишком сложный сюжет — иногда непонятно, что происходит на экране, от этого становится просто скучно.

Фото: IMDb

Что пишут зрители про первые эпизоды сериала «Из многих»:

Винс Гиллиган вернулся. Очень переживал из-за трейлеров и того, что было мало известно о сериале к первому сезону. Но в итоге увидел один из лучших пилотных эпизодов, которые когда-либо видел. С определённого момента темп стремительно набирает обороты, начинает казаться, что на экране только два персонажа.
Не помню, когда в последний раз меня так захватывал просмотр сериала. Всю серию ёрзал на месте. У меня столько вопросов, на которые уже не могу ждать ответа. Буду думать об этом во сне. Рэй Сихорн проводит мастер-класс по актёрскому мастерству. Это определённо не похоже ни на что из того, что вы, вероятно, видели раньше.
Гиллиган сделал это снова. Вторая серия просто великолепна Визуально она невероятна, а сюжет развивается с невероятной скоростью. Уже начинаю привязываться к персонажу Рэй Сихорн и с нетерпением жду выхода следующих серий.
Мне было искренне интересно, в целом первые серии мне понравились, пусть и не так сильно, как я надеялся. Актёрская игра, декорации и операторская работа – всё просто фантастическое. Эта фирменная ностальгия по Гиллигану ощущается с самого начала. Но было несколько моментов, заставляющих меня закатывать глаза.
Хотя думал, что это будет третий хит Винса Гиллигана, но он, похоже, вошёл в претенциозный период своей работы. Сериал только кажется интеллектуальным, а на самом деле — это незрелая попытка усложнить сюжет. Тем не менее меня зацепили произвольные и даже неуместные первые сцены, ведь они что-то выстраивают. Но реализовано всё это просто неудовлетворительно.

«Из многих» рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

Какими получились первые серии «Из многих»:
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
