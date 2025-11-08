FURIA Esports вышла в финал IEM Chengdu — 2025 по CS 2, одолев Team Falcons

FURIA Esports уверенно обыграла Team Falcons в полуфинале IEM Chengdu — 2025 по CS 2, завершив серию со счетом 2:0 —13-5 на Inferno и 13-11 на Mirage.
Теперь команда Ильи m0NESY Осипова сразится с MOUZ в матче за третье место.
Данил molodoy Голубенко и его коллектив вышли в финал турнира, где их соперником станет Team Vitality. Начало решающей встречи запланировано на 9 ноября в 11:00 мск.
IEM Chengdu — 2025 проходит с 3 по 9 ноября, команды сражаются за призовой фонд в размере $ 300 тыс.
FURIA Esports продемонстрировала впечатляющую игру в полуфинале, показав отличную координацию и стратегическую гибкость. Победа над Team Falcons стала ярким доказательством их готовности к финальному матчу.