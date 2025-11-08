Расписание выхода второго сезона сериала «Зверобой: Северный след»
13 ноября стартует второй сезон сериала «Зверобой: Северный след». Проект продолжит историю столичного следователя Хлебникова, который вынужден инсценировать свою смерть и скрываться в городе на Северном море. Спустя полгода в Обручеве происходит серия убийств с ритуальными элементами. Осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.
Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 25 декабря.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 ноября
|2-я серия
|13 ноября
|3-я серия
|20 ноября
|4-я серия
|27 ноября
|5-я серия
|4 декабря
|6-я серия
|11 декабря
|7-я серия
|18 декабря
|8-я серия
|25 декабря
