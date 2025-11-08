Скидки
Сериал Зверобой Северный след, 2 сезон, Premier (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Зверобой: Северный след»
13 ноября стартует второй сезон сериала «Зверобой: Северный след». Проект продолжит историю столичного следователя Хлебникова, который вынужден инсценировать свою смерть и скрываться в городе на Северном море. Спустя полгода в Обручеве происходит серия убийств с ритуальными элементами. Осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.

Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 25 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериал «Зверобой: Северный след»

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 ноября
2-я серия13 ноября
3-я серия20 ноября
4-я серия27 ноября
5-я серия4 декабря
6-я серия11 декабря
7-я серия18 декабря
8-я серия25 декабря
