Стильный постер единого фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино — выход 5 декабря

Компания Lionsgate опубликовала стильный постер «Убить Билла: Вся чёртова история» — фильма, который объединил две части культовой серии Квентина Тарантино в одну картину. Спецверсия выйдет в мировом прокате 5 декабря.

Фото: Lionsgate

Тарантино называет переиздание лучшим способом посмотреть фильм, ведь изначально легендарный постановщик создавал «Убить Билла» как одну большую картину, но в итоге её разделили на две части. Кромет того, специальная версия получит новый анимационный сегмент, который будет длиться семь минут.

Обе части «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывали о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли знаменитые артисты Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.