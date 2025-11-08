Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons победила HEROIC и вышла в финал BLAST Slam IV по Dota 2

Team Falcons победила HEROIC и вышла в финал BLAST Slam IV по Dota 2
Комментарии

Team Falcons оказалась сильнее HEROIC в полуфинале плей-офф BLAST Slam IV по игре Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «драконов», не оставив шансов сопернику. Heroic покидает турнир, заняв третье–четвёртое места и заработав $ 60 тыс.

Dota 2. BLAST Slam IV . 1/2 финала
08 ноября 2025, суббота. 14:25 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
HEROIC

В финале Team Falcons сразится с Tundra Esports за титул чемпиона и главный приз — $ 300 тыс. Заключительная встреча, в которой определится победитель турнира, состоится 9 ноября в 10:00 мск.

Плей-офф BLAST Slam IV проходит с 7 по 9 ноября в формате LAN в Сингапуре. За чемпионство борются шесть сильнейших коллективов, а победитель увезёт домой внушительный денежный приз.

Tundra Esports победила MOUZ и вышла в гранд-финал BLAST Slam IV
Tundra Esports победила MOUZ и вышла в гранд-финал BLAST Slam IV по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android