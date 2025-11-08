Team Falcons победила HEROIC и вышла в финал BLAST Slam IV по Dota 2

Team Falcons оказалась сильнее HEROIC в полуфинале плей-офф BLAST Slam IV по игре Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «драконов», не оставив шансов сопернику. Heroic покидает турнир, заняв третье–четвёртое места и заработав $ 60 тыс.

В финале Team Falcons сразится с Tundra Esports за титул чемпиона и главный приз — $ 300 тыс. Заключительная встреча, в которой определится победитель турнира, состоится 9 ноября в 10:00 мск.

Плей-офф BLAST Slam IV проходит с 7 по 9 ноября в формате LAN в Сингапуре. За чемпионство борются шесть сильнейших коллективов, а победитель увезёт домой внушительный денежный приз.