Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы» с Агатой Муцениеце
10 ноября стартует комедийный сериал «Химкинские ведьмы». Шоу расскажет про трёх мошенниц Марину, Свету и Олю, которые претворяются настоящими медиумами. Неожиданно они получают реальные магические способности. Главную роль в проекте исполнила Агата Муцениеце («Возмездие»).
Всего в первый сезон войдёт 17 серий — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера финального эпизода состоится 13 ноября.
Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 ноября
|2-я серия
|10 ноября
|3-я серия
|10 ноября
|4-я серия
|10 ноября
|5-я серия
|10 ноября
|6-я серия
|11 ноября
|7-я серия
|11 ноября
|8-я серия
|11 ноября
|9-я серия
|11 ноября
|10-я серия
|12 ноября
|11-я серия
|12 ноября
|12-я серия
|12 ноября
|13-я серия
|12 ноября
|14-я серия
|13 ноября
|15-я серия
|13 ноября
|16-я серия
|13 ноября
|17-я серия
|13 ноября
