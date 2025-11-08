Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы» с Агатой Муцениеце

10 ноября стартует комедийный сериал «Химкинские ведьмы». Шоу расскажет про трёх мошенниц Марину, Свету и Олю, которые претворяются настоящими медиумами. Неожиданно они получают реальные магические способности. Главную роль в проекте исполнила Агата Муцениеце («Возмездие»).

Всего в первый сезон войдёт 17 серий — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера финального эпизода состоится 13 ноября.

Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы»