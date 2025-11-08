Скидки
Сериал Химкинские ведьмы, 1 сезон, Wink, СТС (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы» с Агатой Муцениеце
10 ноября стартует комедийный сериал «Химкинские ведьмы». Шоу расскажет про трёх мошенниц Марину, Свету и Олю, которые претворяются настоящими медиумами. Неожиданно они получают реальные магические способности. Главную роль в проекте исполнила Агата Муцениеце («Возмездие»).

Всего в первый сезон войдёт 17 серий — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера финального эпизода состоится 13 ноября.

Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 ноября
2-я серия10 ноября
3-я серия10 ноября
4-я серия10 ноября
5-я серия10 ноября
6-я серия11 ноября
7-я серия11 ноября
8-я серия11 ноября
9-я серия11 ноября
10-я серия12 ноября
11-я серия12 ноября
12-я серия12 ноября
13-я серия12 ноября
14-я серия13 ноября
15-я серия13 ноября
16-я серия13 ноября
17-я серия13 ноября
