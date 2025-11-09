Team Falcons победила MOUZ в матче за 3-е место на IEM Chengdu — 2025 по CS 2
Team Falcons обыграла MOUZ в матче за третье место на IEM Chengdu — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 — 13:5 на Ancient, 11:13 на Inferno и 13:6 на Mirage.
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . За 3-е место
09 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
MOUZ
За победу коллектив Ильи m0NESY Осипова получил $ 30 тыс. MOUZ же получит $ 20 тыс. за топ-4. Отметим, что Team Falcons не выигрывала титул с апреля, а MOUZ — с февраля.
Игровой день продолжится финалом турнира между FURIA и Team Vitality. Матч начнётся 9 ноября в 11:00 мск.
IEM Chengdu — 2025 проходит с 3 по 9 ноября в Китае в LAN-формате. В соревновании участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в $ 300 тыс.
