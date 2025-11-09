Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons победила MOUZ в матче за 3-е место на IEM Chengdu — 2025 по CS 2

Team Falcons победила MOUZ в матче за 3-е место на IEM Chengdu — 2025 по CS 2
Комментарии

Team Falcons обыграла MOUZ в матче за третье место на IEM Chengdu — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 — 13:5 на Ancient, 11:13 на Inferno и 13:6 на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . За 3-е место
09 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
MOUZ

За победу коллектив Ильи m0NESY Осипова получил $ 30 тыс. MOUZ же получит $ 20 тыс. за топ-4. Отметим, что Team Falcons не выигрывала титул с апреля, а MOUZ — с февраля.

Игровой день продолжится финалом турнира между FURIA и Team Vitality. Матч начнётся 9 ноября в 11:00 мск.

IEM Chengdu — 2025 проходит с 3 по 9 ноября в Китае в LAN-формате. В соревновании участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в $ 300 тыс.

Материалы по теме
Блогер Райз ― о возможном возвращении magixx в Team Spirit по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android