FURIA Esports разгромила Vitality со счётом 3:0 и стала чемпионом IEM Chengdu 2025

Бразильская команда FURIA Esports одержала уверенную победу над Team Vitality в гранд-финале турнира IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2, завоевав чемпионский титул и главный приз в размере $ 125 тыс. Финальное противостояние завершилось со счётом 3:0 по картам — 13-11 на Ancient, 13-10 на Inferno и 13-11 на Overpass.

Под руководством легендарного Габриэля FalleN Толедо FURIA продемонстрировала образцовую игру, выдержку и стратегическое превосходство. Команда сумела навязать свои темп и стиль на всех трёх картах, не позволив сопернику перехватить инициативу ни на одном этапе финала.

За второе место состав Дана apEX Мадесклера заработал $ 50 тыс. В матче за третье место Team Falcons обыграла MOUZ со счетом 2:1 и получила $ 30 тыс.

IEM Chengdu 2025 прошёл с 3 по 9 ноября. Коллективы разыграли призовой фонд в размере $ 300 тыс., а также разделили $ 700 тыс. между собой.