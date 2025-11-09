LG представила светящийся проектор MoodMate cо встроенной колонкой

Компания LG представила многофункциональный проектор MoodMate. Устройство уже поступило в продажу в Южной Корее.

Проектор имеет напольную подставку и может проецировать изображение Full HD с диагональю до 120 дюймов. Устройство поддерживает HDR и работает на webOS. Проектор имеет USB и HDMI порты.

Фото: LG

Особенностью MoodMate стала возможность использовать его как напольный светильник. Помимо простого освещения комнаты, устройство получило пять уровней яркости и девять цветов, которые можно регулировать через пульт или со смартфона. Кроме того, проектор может работать как Bluetooth-колонка и в него установлены два драйвера — среднечастотный и низкочастотный.

Фото: LG

Стоимость MoodMate в Южной Корее составляет 990 тыс. вон (около 55 тыс. рублей). Устройство должно появиться в магазинах Европы до конца 2025 года.