Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

LG представила светящийся проектор MoodMate cо встроенной колонкой

LG представила светящийся проектор MoodMate cо встроенной колонкой
Аудио-версия:
Комментарии

Компания LG представила многофункциональный проектор MoodMate. Устройство уже поступило в продажу в Южной Корее.

Проектор имеет напольную подставку и может проецировать изображение Full HD с диагональю до 120 дюймов. Устройство поддерживает HDR и работает на webOS. Проектор имеет USB и HDMI порты.

Фото: LG

Особенностью MoodMate стала возможность использовать его как напольный светильник. Помимо простого освещения комнаты, устройство получило пять уровней яркости и девять цветов, которые можно регулировать через пульт или со смартфона. Кроме того, проектор может работать как Bluetooth-колонка и в него установлены два драйвера — среднечастотный и низкочастотный.

Фото: LG

Стоимость MoodMate в Южной Корее составляет 990 тыс. вон (около 55 тыс. рублей). Устройство должно появиться в магазинах Европы до конца 2025 года.

О лучших смартфонах года:
Какой смартфон выбрать в 2025 году
Какой смартфон выбрать в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android