Сериал Нейровася, 1 сезон, ТНТ (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым
10 ноября стартует комедийный сериал «Нейровася». Шоу расскажет о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит героя с искусственным интеллектом по имени Света — со временем Вася понимает, что ИИ способен помочь ему раскрывать преступления и даже разобраться в личной жизни. Главную роль в проекте сыграл Владимир Епифанцев («Два холма»).

Всего в первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 25 ноября.

Расписание выхода сериала «Нейровася»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 ноября
2-я серия10 ноября
3-я серия11 ноября
4-я серия11 ноября
5-я серия12 ноября
6-я серия12 ноября
7-я серия13 ноября
8-я серия13 ноября
9-я серия17 ноября
10-я серия17 ноября
11-я серия18 ноября
12-я серия18 ноября
13-я серия19 ноября
14-я серия19 ноября
15-я серия20 ноября
16-я серия20 ноября
17-я серия24 ноября
18-я серия24 ноября
19-я серия25 ноября
20-я серия25 ноября
