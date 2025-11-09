Расписание выхода сериала «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым
10 ноября стартует комедийный сериал «Нейровася». Шоу расскажет о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит героя с искусственным интеллектом по имени Света — со временем Вася понимает, что ИИ способен помочь ему раскрывать преступления и даже разобраться в личной жизни. Главную роль в проекте сыграл Владимир Епифанцев («Два холма»).
Всего в первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 25 ноября.
Расписание выхода сериала «Нейровася»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 ноября
|2-я серия
|10 ноября
|3-я серия
|11 ноября
|4-я серия
|11 ноября
|5-я серия
|12 ноября
|6-я серия
|12 ноября
|7-я серия
|13 ноября
|8-я серия
|13 ноября
|9-я серия
|17 ноября
|10-я серия
|17 ноября
|11-я серия
|18 ноября
|12-я серия
|18 ноября
|13-я серия
|19 ноября
|14-я серия
|19 ноября
|15-я серия
|20 ноября
|16-я серия
|20 ноября
|17-я серия
|24 ноября
|18-я серия
|24 ноября
|19-я серия
|25 ноября
|20-я серия
|25 ноября
