Расписание выхода сериала «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым

10 ноября стартует комедийный сериал «Нейровася». Шоу расскажет о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит героя с искусственным интеллектом по имени Света — со временем Вася понимает, что ИИ способен помочь ему раскрывать преступления и даже разобраться в личной жизни. Главную роль в проекте сыграл Владимир Епифанцев («Два холма»).

Всего в первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 25 ноября.

Расписание выхода сериала «Нейровася»