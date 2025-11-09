Скидки
Фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо выйдет в онлайне 14 ноября — СМИ

Издание When to Stream раскрыло новую дату цифрового релиза фильма «Битва за битвой». По данным СМИ, картина с Леонардо Ди Каприо выйдет в онлайне 14 ноября.

Ранее портал DVD's Release Dates сообщал, что лента должна появиться в онлайн-кинотеатрах 25 ноября, но, видимо, релиз решили перенести на более ранний срок. Кинокомпания Warner Bros. пока не сообщала официально о дате выхода фильма в цифре.

«Битва за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. За два месяца кинотеатрального проката картина собрала свыше $ 190 млн по всему миру. Учитывая, что бюджет ленты составил около $ 130 млн, окупиться «Битва за битвой» так и не смогла.

