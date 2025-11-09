Скидки
Сериал Гостья, 1 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Гостья» с Дашей Верещагиной
13 ноября состоится премьера сериала «Гостья». Детективное шоу расскажет о Зое, которая начинает помогать странной девушке Марине, потерявшей память. Незнакомка хочет разобраться в своей жизни и вспомнить, что с ней происходило раньше. В это же время в Калуге следователь Андрей расследует загадочную смерть астронома, которая может быть связана с Мариной. Главную роль в проекте исполнила Даша Верещагина («Фишер»).

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре «Иви». Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Гостья»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 ноября
2-я серия13 ноября
3-я серия13 ноября
4-я серия13 ноября
5-я серия13 ноября
6-я серия13 ноября
7-я серия13 ноября
8-я серия13 ноября
