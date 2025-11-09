Скидки
Faker в шестой раз стал чемпионом мира по League of Legends — у него три титула подряд

29-летний корейский киберспортсмен Ли Faker Сан Хёк вместе с T1 выиграл чемпионат мира по League of Legends 2025 в Китае. Это его шестая победа на Worlds в карьере.

Факер становился чемпионом в 2013, 2015, 2016, 2023, 2024 и 2025 годах. При этом Faker и T1 побеждают на Worlds уже третий год подряд. Для Gumayusi, Keria и Oner это уже третий титул, для Doran — первый.

В этом году T1 начала свой путь со стадии плей-ин, поскольку заняла четвёртое место в корейской лиге LCK. На пути к финалу команда Faker выбила двух китайских фаворитов — Anyone's Legend и Top Esports. А в решающем матче T1 переиграла KT Rolster со счётом 3:2.

