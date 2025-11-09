Расписание выхода третьего сезона комедийного сериала «Сеструха»
10 ноября стартует третий сезон комедийного сериала «Сеструха». В продолжении картины главной героине Наташе, бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата.
Всего в третий сезон войдёт восемь серий — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «Пятница!». Премьера финальной серии состоится 19 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Сеструха»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 ноября
|2-я серия
|10 ноября
|3-я серия
|11 ноября
|4-я серия
|12 ноября
|5-я серия
|13 ноября
|6-я серия
|17 ноября
|7-я серия
|18 ноября
|8-я серия
|19 ноября
