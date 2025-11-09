Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Сеструха, 3 сезон, Premier, Пятница! (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона комедийного сериала «Сеструха»
Комментарии

10 ноября стартует третий сезон комедийного сериала «Сеструха». В продолжении картины главной героине Наташе, бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата.

Всего в третий сезон войдёт восемь серий — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «Пятница!». Премьера финальной серии состоится 19 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Сеструха»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 ноября
2-я серия10 ноября
3-я серия11 ноября
4-я серия12 ноября
5-я серия13 ноября
6-я серия17 ноября
7-я серия18 ноября
8-я серия19 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android